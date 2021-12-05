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Петербурженка без паспорта вылетела на родину из Стамбула, ее спутника шокировали сотрудники аэропорта

История с потерей паспорта в Турции завершилась благополучно для жительницы Петербурга.

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Утром 5 декабря она смогла улететь на родину из аэропорта Стамбула, где застряла без важного документа. Об этом «Фонтанке» сообщил молодой человек девушки.

По его словам, в трудной ситуации помог разобраться консул. А вот некоторые сотрудники аэропорта, по словам мужчины, вели себя отвратительно.

«Ходят все со скоростью черепахи, ничем не помогают, сказать ничего не могут. Катаются на своих электроскутерах постоянно, аж смотреть тошно. Из шести опрошенных сотрудников, дай бог один что то внятное скажет. Некоторые вели себя так, будто издевались. Особенно, когда мы с нашим новым документом пытались попасть в транзитную зону», — поделился впечатлениями петербуржец.

Накануне около 7:30 утра Дарья вместе со своим молодым человеком прилетела в Стамбул из Петербурга. В автобусе, который вез пару в аэропорт, она обнаружила, что оставила в салоне паспорт. О пропаже девушка рассказала представителям авиакомпании, но те ничем не помогли и к воскресенью документы не нашли.

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Комментарии (53)

Редиcка
А вроде же разрешили иметь два загранпаспорта? Или только собирались разрешить? Если разрешили, то таким растеряхам надо срочно оформлять второй паспорт, и возить с собой два.
П33/11-2
Если внимательно изучать все форумы (не только русскоязычные) активно путешествующих, можно сделать 3 вывода:
1. курице действительно повезло, что так быстро выпихнули на родину. Те же амеры описывают "приключения" без паспорта(украли) в венесуэле - тот ещё триллер.
2. Главный Документ (паспорт) в принципе, а в путешествии- особенно высшая ценность вне категорий. Недаром специальные сумочки скрытого ношения "только для документов" для обоих полов так популярны в брендах товаров для путешествий.
3. Забота о безголовых растеряшках - низший приоритет у консульских работников всех стран и конфессий, а работники транспорта (аэропортов) в принципе не обязаны делать что-то сверх своих должностных инструкций. И если тебе помогли - Бога благодари, а не ной про чужую безотзывчивость и тошнотность.
иваныч пенсионер
Повезло ей, а могли и в саду закопать, как на Кипре делается.
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