Петербурженка без паспорта вылетела на родину из Стамбула, ее спутника шокировали сотрудники аэропорта

Утром 5 декабря она смогла улететь на родину из аэропорта Стамбула, где застряла без важного документа. Об этом «Фонтанке» сообщил молодой человек девушки.



По его словам, в трудной ситуации помог разобраться консул. А вот некоторые сотрудники аэропорта, по словам мужчины, вели себя отвратительно.

«Ходят все со скоростью черепахи, ничем не помогают, сказать ничего не могут. Катаются на своих электроскутерах постоянно, аж смотреть тошно. Из шести опрошенных сотрудников, дай бог один что то внятное скажет. Некоторые вели себя так, будто издевались. Особенно, когда мы с нашим новым документом пытались попасть в транзитную зону», — поделился впечатлениями петербуржец.