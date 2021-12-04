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«Терминал» по-стамбульски. Петербурженка застряла в аэропорту турецкой столицы из-за потерянного паспорта

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Ощутить себя Томом Хенксом из фильма «Терминал» пришлось 26-летней петербурженке Дарье. Она оказалась разлучена со своим паспортом и готовится к ночевке в аэропорту.

Как рассказала девушка «Фонтанке», 4 декабря около 7.30 утра она вместе со своим молодым человеком прилетела в Стамбул из Петербурга. В автобусе, который вез пару в аэропорт, Дарья обнаружила, что оставила в салоне паспорт.

О пропаже девушка рассказала представителям авиакомпании Nordwings в Стамбуле. Они обещали, что во время уборки салона найдут документ. Однако ни через час, ни через два обратной связи она толком так и не дождалась. Дарью попросили подождать до 17.00, но почему именно в это время должен был случиться перелом в сложившейся ситуации, ей не объяснили.

Однако и к указанному времени она продолжала находиться между входом в аэропорт и таможенным постом без какой-либо информации о своей судьбе.

Девушка также обратилась в полицию, где её отправили опять же к представителям авиакомпании. Весь день она пытается дозвониться в консульство России в Стамбуле.

На момент выхода публикации «Фонтанке» не удалось получить комментарий от авиакомпании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Я как то по пути с Торфов в сторону Ваалимаа - тех.паспорт на машину посеял. Надо отдать должное - отпустили обратно, искать документ.
Алекс64
Научится хранить документ, а не лазить в соц.сети.
И к Маяковскому её надо направить!
Kent_5e4ce28898395
Дык это не Терминал (у Тома Хэнкса паспорт был), а приключения итальянцев в России (доктор).
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