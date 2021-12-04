«Терминал» по-стамбульски. Петербурженка застряла в аэропорту турецкой столицы из-за потерянного паспорта

Ощутить себя Томом Хенксом из фильма «Терминал» пришлось 26-летней петербурженке Дарье. Она оказалась разлучена со своим паспортом и готовится к ночевке в аэропорту.

Как рассказала девушка «Фонтанке», 4 декабря около 7.30 утра она вместе со своим молодым человеком прилетела в Стамбул из Петербурга. В автобусе, который вез пару в аэропорт, Дарья обнаружила, что оставила в салоне паспорт.

О пропаже девушка рассказала представителям авиакомпании Nordwings в Стамбуле. Они обещали, что во время уборки салона найдут документ. Однако ни через час, ни через два обратной связи она толком так и не дождалась. Дарью попросили подождать до 17.00, но почему именно в это время должен был случиться перелом в сложившейся ситуации, ей не объяснили.