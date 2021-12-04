Собаки, с которыми перед матчем вышли на поле футболисты «Зенита», обретают хозяев

Одного щенка, который накануне оказался вместе с игроками «Зенита» на «Газпром Арене», забрали домой новые хозяева. Некоторые из этих собак навсегда могут остаться с клубом.

Как рассказали в сторис сотрудники приюта «Ржевка» 4 декабря, новый дом нашла девочка Дара, которую вынес на поле Михаил Кержаков.

Судьба может улыбнуться и другим собакам. Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на директора по коммуникациям «Зенита» Жанну Дембо, Венди может оставить себе игрок Дмитрий Чистяков. Но если он не надумает, есть еще желающие среди сотрудников клуба. Приглянулся один из псов Александру Ерохину — девочка по кличке Фиби. Рико, которого нес Дзюба, подумывают забрать друзья футболиста.