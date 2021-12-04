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Спутник снял вид Земли во время солнечного затмения

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Полное солнечное затмение бросило тень на Землю 4 декабря. Ее снял российский спутник.

Видео со спутника ЭлектроЛ № 2 опубликовано в Twitter Роскосмоса. В первой половине дня Луна оказалась между Землей и Солнцем в таком положении, что полностью закрыла звезду.

Наблюдать за явлением можно было только из Южного полушария. Частные фазы было видно в Антарктиде, Намибии и некоторых точках Южной Америки. Полная фаза длилась чуть меньше двух минут.

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Комментарии (3)

Денеб
Неужто Гамалеевский Спутник и такое может?! Вот это прикол! Зацени!
Урус-Баши
Это не затмение. Это тёмные силы американского империализма наступают на независимые страны.
angel of death
учатся рисовать гифки? понятно в какую именно дыру уходит бюджет на космическую программу... батут освоили, теперь Paint-ом занялись...
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