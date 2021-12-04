Спутник снял вид Земли во время солнечного затмения

Полное солнечное затмение бросило тень на Землю 4 декабря. Ее снял российский спутник.
Видео со спутника ЭлектроЛ № 2 опубликовано в Twitter Роскосмоса. В первой половине дня Луна оказалась между Землей и Солнцем в таком положении, что полностью закрыла звезду.
Несколько часов назад состоялось #СолнечноеЗатмение: Луна полностью закрыла Солнце чуть менее чем на две минуты ☀️🌑— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 4, 2021
Частные фазы можно было наблюдать в Антарктиде, южной части Африки и Южной Америки.
Российский спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли pic.twitter.com/pdqNWUEtmF
Наблюдать за явлением можно было только из Южного полушария. Частные фазы было видно в Антарктиде, Намибии и некоторых точках Южной Америки. Полная фаза длилась чуть меньше двух минут.