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«Впечатляет масштаб наглости и вранья». В МИД прокомментировали информацию американской разведки о скоплении российских войск у границы с Украиной

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США проводят спецоперацию, нагнетая обстановку вокруг Украины и перекладывая ответственность на Россию. Представитель МИД Мария Захарова впечатлилась масштабом «наглости и вранья».

Слова Захаровой 4 декабря приводит «Коммерсантъ». В первую очередь она отметила, что скопление российских войск где бы то ни было на территории России — законное право суверенного государства. Она обратила внимание на маневры НАТО в Черном море и поставку оружия американцами на Украину. «Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», — считает представитель.

Она также убеждена, что Америка проводит некую спецоперацию. «Ее основу составляют провокационные действия вблизи российских границ, сопровождаемые обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе, ничего нового — классическая западная тактика. Впечатает только масштаб наглости и вранья», — добавила Захарова.

Ранее американская пресса со ссылкой на данные разведки сообщила, что порядка 135 тысяч военных соберутся в четырех местах у границы с Украиной, сейчас там уже половина контингента. Вторжение якобы запланировано на начало года.

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