Американские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщают о подготовке Россией вторжения на Украину в 2022 году

175 тысяч российских военных могут войти на территорию Украины в начале 2022 года. Разведка заметила на спутниковых снимках скопление вооруженных сил в четырех местах у границы.

Танки и артиллерия продолжают прибывать в четыре точки рядом с границей России и Украины, пишут The Washington Post и Associated Press. Издания ссылаются на рассекреченных данные американской разведки и спутниковые снимки. Якобы в планах российских военных привести 175 тысяч солдат и примерно половина из них, 90 тысяч, уже поблизости.