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Американские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщают о подготовке Россией вторжения на Украину в 2022 году

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175 тысяч российских военных могут войти на территорию Украины в начале 2022 года. Разведка заметила на спутниковых снимках скопление вооруженных сил в четырех местах у границы.

Танки и артиллерия продолжают прибывать в четыре точки рядом с границей России и Украины, пишут The Washington Post и Associated Press. Издания ссылаются на рассекреченных данные американской разведки и спутниковые снимки. Якобы в планах российских военных привести 175 тысяч солдат и примерно половина из них, 90 тысяч, уже поблизости.

Президент США Джо Байден на фоне публикаций заявил, что не признает «красные линии», которые обозначил российский лидер, и добавил, что их с Путиным ждет «долгий разговор» об Украине.

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Комментарии (31)

Memory17
Дураков умирать за понты пересидента и бабло его дружков в чужой стране мало.
У нас картошка стоит как бананы, вот реальная проблема.
Эд Хэммет
Все диктаторские режимы крайне агрессивны, как внутри страны, та и за её пределами. Такова их сущность. Без расширения территорий империи жить не могут. В этот раз маленькой победоносной войны не получится. Пойдут гробы тысячами. Рейтинг первого лица, который и сейчас слабенький, опустится ниже плинтуса. Итогом войны станет третий распад российского государства.
atty
Вполне вероятное развитие событий, путину срочно нужна маленькая и гарантированно победоносная война, ему срочно надо поднимать рейтинги и оправдывать своё полное экономическое бессилие, а на войну можно списать всё что угодно и потом прикрываться последствиями, совсем смутные времена наступают.
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