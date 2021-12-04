Слушайте в эфире «Фонтанки» сегодня в 19:00 онлайн-фестиваль ID Jazz

Вас ждут уникальные выступления, которые никогда не повторятся и которые можно будет услышать только здесь. Свою музыкальную, джазовую идентичность покажут музыканты со всего мира. Слушать их можно будет, конечно же, бесплатно, в эфире на сайте «Фонтанки» и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».
В программе вечера 4 декабря:
• Easy Winners
(Россия)
• Mirja Klippel & Alex Jønsson
(Дания / Финляндия)
• Midnight Dave
(Латвия)
• Fumio Yasuda
(Япония)
• Cool Train Project
(Россия)
• Richard Koch
(Германия)
• Lawrence Ku & Shanghai School
(Китай)
• Varre Vartiainen Duo
(Финляндия)
• Bonsai Panda
(Нидерланды)
• Janis Siegel
(США)
• Mussorgsky Jazz Orchestra
(Россия)
• Sona Jobarteh
(Гамбия)