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Слушайте в эфире «Фонтанки» сегодня в 19:00 онлайн-фестиваль ID Jazz

В 19:00 4 декабря, а также вечером следующего дня в эфире «Фонтанки» пройдёт джазовый онлайн-фестиваль ID Jazz (12+).

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Вас ждут уникальные выступления, которые никогда не повторятся и которые можно будет услышать только здесь. Свою музыкальную, джазовую идентичность покажут музыканты со всего мира. Слушать их можно будет, конечно же, бесплатно, в эфире на сайте «Фонтанки» и в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

В программе вечера 4 декабря:

• Easy Winners
(Россия)

• Mirja Klippel & Alex Jønsson
(Дания / Финляндия)

• Midnight Dave
(Латвия)

• Fumio Yasuda
(Япония)

• Cool Train Project
(Россия)

• Richard Koch
(Германия)

• Lawrence Ku & Shanghai School
(Китай)

• Varre Vartiainen Duo
(Финляндия)

• Bonsai Panda
(Нидерланды)

• Janis Siegel
(США)

• Mussorgsky Jazz Orchestra
(Россия)

• Sona Jobarteh
(Гамбия)

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