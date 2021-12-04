Заснеженные петербургские дороги ловят в свои «капканы» машины по одной и пачками. На Парашютной досталось пешеходу

Четыре автомобиля столкнулись на Приморском шоссе, на Рябовском легковушка остановила бетономешалку.
Очевидцы заваливают соцсети фото и видео аварий, которые произошли в разных районах Петербурга с утра 4 декабря. Снег не оставляет нарушителям скоростного режима шансов.
Около 10 утра в километре от КАД, на Рябовском шоссе легковой автомобиль врезался в бетономешалку. Для проезда до сих пор свободна только одна полоса. На месте работала скорая.
На Приморском шоссе после аварии по обочинам разбросало четыре машины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Прохожего, который переходил дорогу по пешеходному переходу напротив автосервиса, сбили на Парашютной. На месте ждут медиков.
«Рено» не справился с управлением на заснеженной дороге на Савушкина. Автомобиль отбросило в разделительное ограждение. Для движения свободны только две полосы.
На Софийской улице водитель джипа потерял управлением над автомобилем. Удар в отбойник смягчила гора собранного снега.