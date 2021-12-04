Заснеженные петербургские дороги ловят в свои «капканы» машины по одной и пачками. На Парашютной досталось пешеходу

Очевидцы заваливают соцсети фото и видео аварий, которые произошли в разных районах Петербурга с утра 4 декабря. Снег не оставляет нарушителям скоростного режима шансов.

Четыре автомобиля столкнулись на Приморском шоссе, на Рябовском легковушка остановила бетономешалку.

Около 10 утра в километре от КАД, на Рябовском шоссе легковой автомобиль врезался в бетономешалку. Для проезда до сих пор свободна только одна полоса. На месте работала скорая.

На Приморском шоссе после аварии по обочинам разбросало четыре машины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.