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Горсткин мост открыт для пешеходов. В домах начали нагреваться батареи

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Три метра трубы меньше чем за сутки заменили специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга». Горячая вода пошла к домам.

Как сообщили в пресс-службе компании 4 декабря, к утру субботы аварийщики завершили ремонтные работы на набережной реки Фонтанки, 93. Система отопления переведена в штатный режим.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — предупредили в компании.

Пешеходный Горсткин мост через Фонтанку окутало клубами пара накануне около 11 утра. Переправу огородили сигнальными лентами.

Специалисты начали аварийные работы, в зоне которых оказалось 14 зданий.

© Фонтанка.Ру

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