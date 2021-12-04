Горсткин мост открыт для пешеходов. В домах начали нагреваться батареи

Три метра трубы меньше чем за сутки заменили специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга». Горячая вода пошла к домам.
Как сообщили в пресс-службе компании 4 декабря, к утру субботы аварийщики завершили ремонтные работы на набережной реки Фонтанки, 93. Система отопления переведена в штатный режим.
«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — предупредили в компании.
Пешеходный Горсткин мост через Фонтанку окутало клубами пара накануне около 11 утра. Переправу огородили сигнальными лентами.
Специалисты начали аварийные работы, в зоне которых оказалось 14 зданий.