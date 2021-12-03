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«Я и она. И коты». Иван Ургант написал пост памяти своей бабушки

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Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram пост о своей бабушке Нине Ургант, ушедшей из жизни 3 декабря. Он рассказал о том, как актриса «выбрала именно его, а не мужей и подруг, и начала любить».

«Ванята, приезжай», — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» — пишет Ургант.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась 3 декабря у себя дома в Петербурге. Ей было 92 года. Она была одной из самых популярных актрис российского театра и кино, лауреатом Государственной премии СССР, специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» (режиссер Игорь Таланкин) и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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Комментарии (4)

lyolik
Автобус 2 никогда и близко к Невскому не подъезжал. Онли 22. Подзабыл Иван Андреевич родной город...(
Krigsmarin
Земля пухом!
hal9000
Симпатичная бабуля была..)..тяжело конечно терять родных..меня тож бабуля таскала везде и всюду..но с дедом интереснее было..)..а потом когда их нестало пустота какая то ..соболезную
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