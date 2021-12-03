«Я и она. И коты». Иван Ургант написал пост памяти своей бабушки

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram пост о своей бабушке Нине Ургант, ушедшей из жизни 3 декабря. Он рассказал о том, как актриса «выбрала именно его, а не мужей и подруг, и начала любить».



«Ванята, приезжай», — и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьём, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у неё свет. У неё детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы ещё на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» — пишет Ургант.