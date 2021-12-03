Умерла актриса Нина Ургант

Народная артистка РСФСР скончалась в Петербурге, у себя дома. Лауреат Государственной премии СССР, специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» (режиссер Игорь Таланкин) и театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, она была одной из самых популярных актрис российского театра и кино.

Актриса родилась 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области в семье обрусевшего эстонца Николая Урганта. После окончания школы поступила в Ленинградский театральный институт. С 1954 года играла в Ленкоме. Среди ее ролей — Галя Давыдова в спектакле «В добрый час» по Виктору Розову (1955), Лина в «Первой весне» Галины Николаевой и Станислава Радзинского (1956), Лушка в «Поднятой целине» по Михаилу Шолохову (1957).

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий она была актрисой Александринского театра, где воплотила свыше 30 ролей. Играла Инкен Петерс в спектакле «Перед заходом солнца» по Герхарту Гауптману (1963), Варю в «Деле, которому ты служишь» Юрия Германа (1967), Раневскую в «Вишнёвом саде» (1972), Гертруду в «Гамлете» (1992) и другие роли.

В кино запомнилась ролями Люси в фильме «Я родом из детства», Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой», медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал». Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году — это была картина Алексея Козлова «Азиат».

Ее сын Андрей Ургант — известный российский актер, внук Иван — популярный ведущий, актер и музыкант.

