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В Берлине запретили танцевать в клубах из-за коронавируса

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Власти Берлина запретили танцевать в помещениях для ограничения распространения коронавируса. При этом ночные клубы продолжат работать. Соответствующее постановление опубликовано 3 декабря на сайте правительства столицы Германии.

Новые ограничения вступают в силу с 8 декабря и будут действовать как минимум до 2 января. Также вводятся и другие антиковидные меры: так, посещать госучреждения в Берлине смогут только привитые, переболевшие или люди со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Масочный режим в общественном транспорте теперь также распространяется на перроны ж/д транспорта и причалы паромов. Максимальное количество посетителей для мероприятий на свежем воздухе — 1 тыс. человек, в помещениях — 200 человек.

Рождественские ярмарки закрывать не собираются, но они будут работать только для привитых или переболевших.

Напомним, накануне в Германии ввели новые ограничения, согласно которым непривитые не могут посещать непродовольственные магазины, кроме аптек.

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Комментарии (4)

Майор Пронин
Бяда-то какая! Как дальше жить?..
263784231
Если какой-нибудь приезжий хлопец станцует у них в ночном клубе боевой антивирусный гопак, то ни одного микрона штамма типа "омикрона", в радиусе пяти метров от плясуна, не останется вовсе - так что зря запретили. Буратино, ты сам себе враг!
bluxer
Поверьте, танцы - это не самое плохое, что творится в ночных клубах Берлина. Там мужики целуются. А в туалете и кое-что еще вдвоем делают.
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