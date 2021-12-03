В Берлине запретили танцевать в клубах из-за коронавируса

Новые ограничения вступают в силу с 8 декабря и будут действовать как минимум до 2 января. Также вводятся и другие антиковидные меры: так, посещать госучреждения в Берлине смогут только привитые, переболевшие или люди со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Масочный режим в общественном транспорте теперь также распространяется на перроны ж/д транспорта и причалы паромов. Максимальное количество посетителей для мероприятий на свежем воздухе — 1 тыс. человек, в помещениях — 200 человек.

Власти Берлина запретили танцевать в помещениях для ограничения распространения коронавируса. При этом ночные клубы продолжат работать. Соответствующее постановление опубликовано 3 декабря на сайте правительства столицы Германии.

Рождественские ярмарки закрывать не собираются, но они будут работать только для привитых или переболевших.



Напомним, накануне в Германии ввели новые ограничения, согласно которым непривитые не могут посещать непродовольственные магазины, кроме аптек.

