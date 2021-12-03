Смертность от коронавируса установила новый рекорд в России в октябре

Количество умерших от коронавируса в России в октябре в полтора раза больше рекорда, установленного в июле. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 3 декабря.



Основной или предположительно основной причиной смерти COVID-19, согласно материалам ведомства, стал в октябре у 68,7 тыс. россиян. Еще примерно у 6 тыс. человек его признали «сопутствующей причиной смерти». Октябрь стал рекордным по количеству летальных исходов от коронавируса. Предыдущий максимум был установлен в июле этого года, тогда основной причиной смерти COVID-19 стал в 45 тыс. случаев, еще у 6 тыс. человек он был дополнительной причиной.

