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Смертность от коронавируса установила новый рекорд в России в октябре

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Количество умерших от коронавируса в России в октябре в полтора раза больше рекорда, установленного в июле. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 3 декабря.

Основной или предположительно основной причиной смерти COVID-19, согласно материалам ведомства, стал в октябре у 68,7 тыс. россиян. Еще примерно у 6 тыс. человек его признали «сопутствующей причиной смерти». Октябрь стал рекордным по количеству летальных исходов от коронавируса. Предыдущий максимум был установлен в июле этого года, тогда основной причиной смерти COVID-19 стал в 45 тыс. случаев, еще у 6 тыс. человек он был дополнительной причиной.

За все время пандемии, с учетом октября, в России от коронавируса, как основной причины, скончались 460 тыс. человек, из них 315,5 тыс. — в этом году. Всего же COVID-19 связан с 537,7 тыс. смертей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что в октябре смертность выросла более чем на 20% по сравнению с прошлогодним результатом, причем в 100% случаев в этом виноват коронавирус.

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Комментарии (11)

Денеб
Просто ковид усугубил известный букет прелестей жизни в России: грязный воздух, плохая экология, постоянный стресс (40% населения - психопаты), некачественные продукты питания, как следствие само-санкций, оптимизированная медицина..... От всего этого люди и мрут, как мухи....
Аппаратчик мокрой классификации
А говорили "когда человек хочет жить - медицина бессильна". Ан-нет, оказывается..
olla
Ужасно. Самый худший штамм не Дельта , а русская Ижица!
А вообще без шуток - где разборки, почему у нас умирают больше, чем где-либо? Даже в небогатых странах, и с меньшим охватом вакцинации, такого нет.
Что творится ? у нас действительно - здравозахоронение и травительство, как говорят в народе?
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