Смертность в России в октябре более чем на 20% превысила показатель прошлого года. «100% приходится на COVID-19»

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 20,3%, в январе–октябре 2021 года по сравнению с январем–октябрем 2020 года — на 19,1%. Из общего прироста смертности в октябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%», — сказала Голикова (цитата по ТАСС ).

В октябре смертность в России превысила прошлогодний показатель на 20,3%. Об этом 3 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В ноябре, по оперативным данным, смертность продолжила расти — на 3,4% по сравнению с октябрем. В октябре, по информации Росстата, коронавирус стал основной причиной 68,7 тыс. смертей в РФ, но 9912 случаев требуют «дополнительных исследований».

По данным ведомства, с января по октябрь 2021 года в стране умерли почти 1,973 млн человек — на 311,3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020-го.

