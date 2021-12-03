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Смертность в России в октябре более чем на 20% превысила показатель прошлого года. «100% приходится на COVID-19»

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В октябре смертность в России превысила прошлогодний показатель на 20,3%. Об этом 3 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 20,3%, в январе–октябре 2021 года по сравнению с январем–октябрем 2020 года — на 19,1%. Из общего прироста смертности в октябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

В ноябре, по оперативным данным, смертность продолжила расти — на 3,4% по сравнению с октябрем. В октябре, по информации Росстата, коронавирус стал основной причиной 68,7 тыс. смертей в РФ, но 9912 случаев требуют «дополнительных исследований».

По данным ведомства, с января по октябрь 2021 года в стране умерли почти 1,973 млн человек — на 311,3 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020-го.

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Комментарии (23)

пенсионЭр
Печальная, конечно, статистика. Но удивляет, что смертность от других болезней, кроме ковида, снизилась на 6,3 процента. Куда исчезли болезни то?
261182581
При Сталине она бы уже рукавички шила, а ее муженек и сынок валили бы лес
266228646
Более 100%....прям как в Чечне на выборах)
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