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Список иноагентов в России пополнили четыре журналиста и правозащитная организация «Гражданин. Армия. Право»*

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Вечером 3 декабря два реестра российских иноагентов пополнились. В списки на сайте Минюста попали четверо журналистов и правозащитная организация.

СМИ, выполняющими функции иноагента, теперь признаны журналисты издания Idel.Реалии* (признано СМИ-иноагентом) — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В реестр НКО-иноагентов попала ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право»*.

В списке российских СМИ-иноагентов уже 103 пункта, в последний раз он пополнялся 26 ноября. В середине месяца Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало российские власти отменить или изменить закон об иноагентах. Там полагают, что он неоднократно «использовался против гражданского общества и средств массовой информации, журналистов, отдельных правозащитников и блогеров», в результате чего «многие организации» подвергались крупным штрафам за «малейшие нормативно-правовые нарушения».

*Издание Idel.Реалии признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом в 2017 году.

* «Гражданин. Армия. Право» — организация, признанная иноагентом в РФ.

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Комментарии (7)

VKuser12174408
И при фашизме живется отлично.
Пока беспредел не касается лично...
261844081
Правозащитный центр признан иноагентом. Всё итак понятно
Денеб
Да уж давно ясно, где сидит главный иноагент - в Кремле.....
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