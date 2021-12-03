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Пьяный мужчина убил односельчанина кочергой

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СК возбудил уголовное дело после убийства жителя поселка имени Степана Разина. Об этом 3 декабря сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 54-летним знакомым, у которого проживал. В ходе конфликта подозреваемый схватил кочергу и несколько раз ударил товарища по голове. Пострадавший скончался.

Свою вину мужчина признал. Выяснилось, что ранее он был судим за кражи.

Ранее «Фонтанка» писала, как в Петербурге безработный с ножом под наркотиками убил 49-летнюю женщину и 24-летнего мужчину.

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