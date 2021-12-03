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Оператор «Честного знака» считает, что маркировка молочной продукции не повлияла на рост цен

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Оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) прокомментировал статью «Фонтанки» о подорожании молочной продукции. По мнению компании, обязанность снабжать каждую единицу продукции меткой Data Matrix «не оказывает негативного на цены».

По данным Росстата, цены на молоко в среднем выросли за год на 8%. Недавно об очередном повышении заявил крупный производитель Danone. Резко подорожала с конца ноября продукция «Пискаревского молочного завода». Участники рынка в качестве одной из причин назвали внедрение системы маркировки. Затраты, с учетом НДС и нанесения метки, 1 рубль на упаковку.

В ЦРПТ заявили, что на цены в первую очередь влияет увеличение стоимости сырья, производственной упаковки. Также значительно подорожали импортные ветпрепараты, выросли тарифы на электроэнергию. Летом этого года в ряде регионов наблюдалась засуха и как следствие снижение урожайности кормов. Внес свой вклад и курс валют.

Компания также ссылается на подсчеты НИУ ВШЭ, согласно которым в ноябре стоимость маркируемой «молочки» росла медленнее, чем продукция, которая в маркировку еще не попала.

Кроме того, в компании считают, что бизнес получит от внедрения маркировки до 200 млрд рублей в год в результате доступа к данным. «В отраслевом разрезе именно производители молочных продуктов получат наибольшие выгоды — 53 млрд рублей в год», — заявили в ЦРПТ.

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Комментарии (1)

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