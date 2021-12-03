Путин поручил повысить доступность основных продуктов питания

Президент России дал поручение правительству и региональным властям по увеличению производства и повышению доступности продуктов.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», — сообщается 3 декабря на сайте Кремля.
Первый доклад по этому поводу президент ждет до Нового года. Затем он распорядился отчитываться ежеквартально.
В конце ноября Путин назвал рост цен «чувствительной проблемой для граждан». Тогда же глава государства призвал обратить внимание на увеличение объемов производства продуктов питания внутри страны.