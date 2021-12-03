FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Путин поручил повысить доступность основных продуктов питания

27
Печать

Президент России дал поручение правительству и региональным властям по увеличению производства и повышению доступности продуктов.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить увеличение объемов производства и повышение доступности основных продовольственных товаров на внутреннем рынке», — сообщается 3 декабря на сайте Кремля.

Первый доклад по этому поводу президент ждет до Нового года. Затем он распорядился отчитываться ежеквартально.

В конце ноября Путин назвал рост цен «чувствительной проблемой для граждан». Тогда же глава государства призвал обратить внимание на увеличение объемов производства продуктов питания внутри страны.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

ruscredo
и года не прошло... спохватился
Memory17
А когда, по приказу пересидента, перестанут давить продукты бульдозерами?
ДуремарСПб.
Как Россию не достало это бессовестное вранье и воровство.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1