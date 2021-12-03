«С собаками проведена разъяснительная беседа». «Азовская судоверфь» попросила бродячих животных не нападать на людей

В ответе предприятия говорится, что с обитающими на территории бездомными собаками «проведена разъяснительная беседа», а «руководителям стаи» было указано на «усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия». Кроме того, судоверфь пообещала проводить «мероприятия, направленные на повышение культуры общения животных с жителями Азова».

«Азовская судоверфь» в Ростовской области нашла необычный способ борьбы с нападениями бродячих собак на людей и отчиталась об этом перед администраций города Азова.

Руководство предприятия подтвердило, что все так и было.



«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос, и был ответ. Они нас ещё до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не боремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом, строим пароходы, переваливаем грузы. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг, это нормальное явление, собаки живут и в городе», — сказал 3 декабря изданию «Подъем» директор «Азовской судоверфи» Михаил Бартник.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургская пенсионерка судится с комитетом по благоустройству из-за нападения на нее бродячих собак. Женщина оценила укусы в один миллион рублей, в Смольном же с этим не согласны.

