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«С собаками проведена разъяснительная беседа». «Азовская судоверфь» попросила бродячих животных не нападать на людей

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«Азовская судоверфь» в Ростовской области нашла необычный способ борьбы с нападениями бродячих собак на людей и отчиталась об этом перед администраций города Азова.

В ответе предприятия говорится, что с обитающими на территории бездомными собаками «проведена разъяснительная беседа», а «руководителям стаи» было указано на «усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия». Кроме того, судоверфь пообещала проводить «мероприятия, направленные на повышение культуры общения животных с жителями Азова».

Руководство предприятия подтвердило, что все так и было.

«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос, и был ответ. Они нас ещё до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы не боремся, мы работаем, мы занимаемся судоремонтом, строим пароходы, переваливаем грузы. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг, это нормальное явление, собаки живут и в городе», — сказал 3 декабря изданию «Подъем» директор «Азовской судоверфи» Михаил Бартник.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как петербургская пенсионерка судится с комитетом по благоустройству из-за нападения на нее бродячих собак. Женщина оценила укусы в один миллион рублей, в Смольном же с этим не согласны.

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Комментарии (9)

Abu-Denis
Потом будут с ментами и собаками разыскивать добрых людей, которые на этой территории собак потравили или постреляли. Известно, к чему приводит, когда зоофилы к разумному слову не прислушиваются.
hal9000
Смех смехом а это самый правильный способ..собаки вполне коммуникабельны...с ним надо разговаривать..вполне адекватно реагируют на речь ..а не палками и сумками их отоваривать...помню школяром стаю вообще легко разогнал сначала испугался а потом вспомнил своего дурака рядом палка была я её кинул с криком апорт и вся стая побежала за палкой..только эт не всегда работает...палку надо осторожно брать ..ато сначала рычат..проще тупо разговаривать...послушают и уходят
266410437
Надо еще права тараканам и клопам добавить. Они тоже имеют право на жизнь и пропитание.
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