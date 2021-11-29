«Расследования укусов не проводилось». Комблаг ответил на иск петербурженки, пострадавшей от бродячих собак

Петербуржцы в соцсетях обсуждают формальный отзыв комитета по благоустройству на заявление жительницы Красного Села, которая в сентябре 2020 года рассказала о нападении на нее стаи бродячих собак.

Как сообщает 29 ноября в своем паблике газета «Новый Красносел», весной этого года женщина подала иск о возмещении вреда здоровью и компенсации морального ущерба. Ответчиком по нему стал городской комблаг, как ответственный за отлов безнадзорных животных. Сумма иска – один миллион рублей. В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство города, Роспотребнадзор и управление ветеринарии.



В отзыве на иск комблаг просит суд не удовлетворять требования истца. Хоть в медицинской справке, выданной врачом районной поликлиники №93, сказано, что пациент получил травмы нижних конечностей, рваные раны от укусов, место и обстоятельства получения травмы записаны с его слов. «Истцом не представлено доказательств, что нападение именно безнадзорных собак имело место на улице Родниковой, а не иных животных и в ином месте, также не доказано, что причинение вреда вызвано именно этим нападением, – отмечается в документе. – Факт нападения никоим образом не заактирован. Расследования укусов не проводилось».



Фото: Предоставлено Татьяной Исай Фото: Предоставлено Татьяной Исай Поделиться Поделиться







Пенсионерка обращалась в полицию, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. В отзыве комитета сообщается, что она указала, что 15 сентября в указанном месте находилось около 9 собак, но факт их нападения на заявительницу не отражен в постановлении полиции об отказе. К тому же комблаг отмечает, что получил полномочия по отлову бесхозных животных с 1 февраля 2021 года, а описанные события относятся к сентябрю 2020-го.

