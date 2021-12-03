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Петербург близок к коллективному иммунитету. Его уровень в городе превысил 72%

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В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 53,7%. Об этом 3 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», – приводит ее слова сайт «Стопкоронавирус.рф».

Лидером по коллективному иммунитету стал Севастополь, где достигнут показатель в 80,8%. «Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», – сказала Голикова.

При этом она отметила, что почти все регионы страны находятся в «красной» или «оранжевой» зоне по напряженности ситуации с COVID-19. Хуже всего обстановка складывается в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшается ситуация в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к середине января 2022 года в городе будет привито около 80% жителей, и Северная столица достигнет коллективного иммунитета к COVID-19.

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Комментарии (4)

Brit
На Чукотке даже в Тиндере никого нет. Откуда они услышали про ковид?
e8okcy045171
Коллективный интеллект еще померьте.
District1
А не все ли равно теперь? Не успели же: омникрон уже почти тут.
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