Петербург близок к коллективному иммунитету. Его уровень в городе превысил 72%

Лидером по коллективному иммунитету стал Севастополь, где достигнут показатель в 80,8%. «Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», – сказала Голикова.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», – приводит ее слова сайт «Стопкоронавирус.рф» .

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 53,7%. Об этом 3 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом она отметила, что почти все регионы страны находятся в «красной» или «оранжевой» зоне по напряженности ситуации с COVID-19. Хуже всего обстановка складывается в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Республике Калмыкия. Улучшается ситуация в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к середине января 2022 года в городе будет привито около 80% жителей, и Северная столица достигнет коллективного иммунитета к COVID-19.

