Пятилетнюю девочку убило током на Урале. Она расковыряла розетку и схватилась за провода

В Свердловской области СК начал доследственную проверку после гибели ребенка в селе Светлое Сухоложского района. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла поздним вечером 1 декабря в одном из частных домов. Пятилетняя девочка в своей комнате сломала розетку, взялась руками за оголенные провода и получила смертельный удар током. Мать ребенка в это время была на работе, а ее отец находился дома, как пишет «Интерфакс», он спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи опрашивают родственников и соседей семьи.
Ранее «Фонтанка» писала, что 1 декабря восьмилетнего ребенка ударило током в одном из фитнес-клубов Москвы. Пострадавшего увезли в больницу.