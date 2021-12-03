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Пятилетнюю девочку убило током на Урале. Она расковыряла розетку и схватилась за провода

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В Свердловской области СК начал доследственную проверку после гибели ребенка в селе Светлое Сухоложского района. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла поздним вечером 1 декабря в одном из частных домов. Пятилетняя девочка в своей комнате сломала розетку, взялась руками за оголенные провода и получила смертельный удар током. Мать ребенка в это время была на работе, а ее отец находился дома, как пишет «Интерфакс», он спал в соседней комнате в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи опрашивают родственников и соседей семьи.

Ранее «Фонтанка» писала, что 1 декабря восьмилетнего ребенка ударило током в одном из фитнес-клубов Москвы. Пострадавшего увезли в больницу.

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Комментарии (3)

Штиль
Печально, что ребёнка не научили остерегаться необдуманных поступков, которые стоят жизни. Сами виноваты.
266433507
Теперь он точно бросит пить.
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