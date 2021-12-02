FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Восьмилетнего ребенка ударило током в московском фитнес-клубе

2
Печать

В Москве школьника ударило током в фитнес-клубе. Прокуратура начала проверку, сообщает 2 декабря пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в спортзале на улице Толбухина. Восьмилетнего мальчика увезли в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и при необходимости примет меры реагирования.

«Фонтанка» писала, что 27 ноября в Петербурге 12-летний школьник попал в больницу после падения с каната в спортзале. Ребенок получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

alexpv
Сколько раз меня било током в старом троллейбусе в 70-ые от поручней. И никакая прокуратура не возбуждалась. Славное было время, свободное) хотя тогда казалось, что это не так, только теперь понимаешь истину)))
Alex000
Щупал красивые проводочки у тренажёра, пока мамашка бегала?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1