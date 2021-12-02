Восьмилетнего ребенка ударило током в московском фитнес-клубе

В Москве школьника ударило током в фитнес-клубе. Прокуратура начала проверку, сообщает 2 декабря пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел накануне вечером в спортзале на улице Толбухина. Восьмилетнего мальчика увезли в больницу.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего и при необходимости примет меры реагирования.
«Фонтанка» писала, что 27 ноября в Петербурге 12-летний школьник попал в больницу после падения с каната в спортзале. Ребенок получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.