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Etsy заработал. Маркетплейс товаров ручной работы удалили из реестра запрещенных сайтов

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Сайт международной торговой площадки для товаров ручной работы Etsy снова доступен на территории России.

Официальный Etsy-инструктор Анна Устюгова разместила у себя в Instagram скриншот письма, полученного из Роскомнадзора, в котором сообщается, что запись в отношении интернет-ресурса Etsy исключена из единого реестра запрещенных сайтов.

Портал Etsy оказался недоступен для пользователей в России вечером 1 декабря. Причиной блокировки стало одно из объявлений о продаже реплики товара бренда Gucci. Решение было вынесено Тамбовским районным судом еще в 2019 году.

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