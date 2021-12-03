Etsy заработал. Маркетплейс товаров ручной работы удалили из реестра запрещенных сайтов

Сайт международной торговой площадки для товаров ручной работы Etsy снова доступен на территории России.



Официальный Etsy-инструктор Анна Устюгова разместила у себя в Instagram скриншот письма, полученного из Роскомнадзора, в котором сообщается, что запись в отношении интернет-ресурса Etsy исключена из единого реестра запрещенных сайтов.



Портал Etsy оказался недоступен для пользователей в России вечером 1 декабря. Причиной блокировки стало одно из объявлений о продаже реплики товара бренда Gucci. Решение было вынесено Тамбовским районным судом еще в 2019 году.

