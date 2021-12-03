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Именем борьбы с жуликами. Сколько стоит постоять в пробке на М-11

Начавшиеся одновременно со снегопадами пробки на платной магистрали Москва — Петербург удивили ее пользователей. Вместо положенных 60 рублей за 13 км последнего отрезка перед Петербургом с них списывают 1 600, если стоять приходится больше 2 часов.

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автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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В комментариях водительских пабликов пользователи упражняются в остроумии, на что оператору и владельцу трассы надо потратить эти очевидно несправедливо списанные деньги. Если отбросить непечатное, из конструктивных предложений выбор небольшой — почистить дорогу и ликвидировать пробки.

Обильные снегопады и перепады температуры привели к невиданным доселе заторам на Московском шоссе, на въезде в город. Фуры буксовали, перегораживали проезд, водители бросали машины и шли домой пешком.

По касательной задело и платную магистраль: из-за загруженности соседних дорог и КАД небольшой последний участок 668–681-й км преодолевать быстрее, чем за 2 часа, удавалось не всем. И именно в этом случае тех, кто пытался объехать пробку на Московском шоссе от Колпино до Петербурга по М-11, ждал неприятный сюрприз — система рассматривала их как проехавших полный путь от Твери до Петербурга и требовала заплатить так называемый максимальный тариф — до 1 600 рублей. Хотя в реальности он стоит всего 60 рублей в будний день.

Фото: скриншот tpass.me
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В ООО «Магистраль двух столиц» (оператор этого отрезка) «Фонтанку» заверили, что знают про эту проблему.

Однако, как стало известно «Фонтанке», это не сбой в системе — таким образом она борется с хитрецами, желающими сэкономить на оплате проезда.

Нововведению уже пять месяцев — оно было введено еще 30 июля 2021 года. В тот день вступила в силу новая редакция правил оплаты проезда.

Основные новшества там — закручивание гаек водителям, которые передумывают ехать и, развернувшись, возвращаются через тот же пункт оплаты, через который они въезжали. Пользователи водительских пабликов подробно описали жульничество, с которым таким образом борется оператор дороги.

«Это сделано в целях борьбы с мошенниками. В соцсетях есть группы по обмену билетов. Въехал на М-11 в Питере. Подъехал к Москве и предлагаешь в чате талончик. Тебе в обмен дают талон въезда с Москвы. Выезжаешь типа заехал, развернулся и обратно. Платишь копейки, как и тот, что с твоим талоном на Питер рванул. Вот, видимо, прикрыли лавочку», — объяснил пользователь «ВКонтакте» Андрей Андреевич.

В «Магистрали двух столиц» чувствующим себя обманутыми честным водителям, которые заплатили в последние снежные дни 1 600 рублей за проезд от Колпино до КАД, предлагают писать обращение в ООО «Автодор-Платные Дороги» с подробным изложением ситуации, приложив чеки за оплату.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
Фото: скриншот tpass.me

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Комментарии (20)

alexpv
Да понятно все, написать прогу которая будет по камерам отслеживать фактический проезд дело дорогое, а влепить таймаут на время действия талончика - может и сисадмин.
В общем борьба с мошенниками дешевыми средствами ударила по законопослушным, у нас по другому не бывает
iphonedimona
Система не может ничего рассматривать. Систему так запрограммировали люди. У людей есть имена и фамилии. И эти люди должны сидеть на скамье подсудимых. И не только они...
ДуремарСПб.
Воровство.Обычное воровство.
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