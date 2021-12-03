Именем борьбы с жуликами. Сколько стоит постоять в пробке на М-11

В комментариях водительских пабликов пользователи упражняются в остроумии, на что оператору и владельцу трассы надо потратить эти очевидно несправедливо списанные деньги. Если отбросить непечатное, из конструктивных предложений выбор небольшой — почистить дорогу и ликвидировать пробки.



Обильные снегопады и перепады температуры привели к невиданным доселе заторам на Московском шоссе, на въезде в город. Фуры буксовали, перегораживали проезд, водители бросали машины и шли домой пешком.



По касательной задело и платную магистраль: из-за загруженности соседних дорог и КАД небольшой последний участок 668–681-й км преодолевать быстрее, чем за 2 часа, удавалось не всем. И именно в этом случае тех, кто пытался объехать пробку на Московском шоссе от Колпино до Петербурга по М-11, ждал неприятный сюрприз — система рассматривала их как проехавших полный путь от Твери до Петербурга и требовала заплатить так называемый максимальный тариф — до 1 600 рублей. Хотя в реальности он стоит всего 60 рублей в будний день.

