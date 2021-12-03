Освобожденные от снега дороги Петербурга поспешили занять ДТП

Максимальная загруженность петербургских дорог, по данным «Яндекс.Пробок», утром пятницы составила 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем было вчера, и на 2 балла больше обычного. При этом снегопада в городе не было, а дороги, судя по фото и видео автомобилистов, уже расчищены. Зато город подморозило, на дорогах образовалась гололедица — и посыпались ДТП.
На Невском проспекте, на светофоре перед улицей Александра Невского, Range Rover приехал в KIA Sorento, оставив для объезда одну полосу, пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Олеся. На перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского приличную пробку в сторону центра утром собрал замес из четырех машин.
О ДТП на пересечении Смольной набережной и улицы Смольного сообщает очевидица Юля. Один из участников аварии остался стоять на перекрестке, а вторую легковую выкинуло в сугроб.
На выезде по Красносельскому шоссе из Пушкина водители сообразили на троих. Больше всего не повезло Ford Focus, отмечает очевидец. Еще трое, включая небольшой автобус, собрались в «паровозик» у дома 88 по проспекту Стачек.
На проспекте Большевиков, у дома 19, перед перекрестком с улицей Дыбенко, столкнулись двое, но этого хватило, чтобы для проезда осталась лишь одна полоса, пишет Ирина. Одну из машин развернуло поперек дороги в среднем ряду.
А в Преображенском переулке камера засняла, как два водителя не смогли разъехаться на пустой дороге. Один, пропустив транспорт, стал разворачиваться с выезда, но не успел закончить маневр, как в него приехал следовавший по встречной полосе автомобиль.
Самыми загруженными улицами этого утра в Петербурге стали Приморский и Гражданский проспекты в сторону центра и проспект Славы — Народная улица к Московскому. Там пробки потянули на 8 баллов. Наиболее крупные пробки собрались:
- в 9:07 на внутреннем кольце КАД — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;
- в 8:03 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 9,2 км от поворота к логистическому складу до Якорной улицы;
- в 8:27 на Приморском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской набережной — 5,9 км от Яхтенной улицы до Головинского моста;
- в 9:39 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
- в 9:31 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.