Освобожденные от снега дороги Петербурга поспешили занять ДТП

Максимальная загруженность петербургских дорог, по данным «Яндекс.Пробок», утром пятницы составила 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем было вчера, и на 2 балла больше обычного. При этом снегопада в городе не было, а дороги, судя по фото и видео автомобилистов, уже расчищены. Зато город подморозило, на дорогах образовалась гололедица — и посыпались ДТП.



На Невском проспекте, на светофоре перед улицей Александра Невского, Range Rover приехал в KIA Sorento, оставив для объезда одну полосу, пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Олеся. На перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского приличную пробку в сторону центра утром собрал замес из четырех машин.