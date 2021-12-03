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Освобожденные от снега дороги Петербурга поспешили занять ДТП

Утром 3 декабря дороги Петербурга оказались загружены сильнее, чем накануне. Если снег оказался сюрпризом для коммунальщиков, то гололед, видимо, — для автомобилистов, и на расчищенных дорогах они принялись биться и по двое, и более массово.

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Максимальная загруженность петербургских дорог, по данным «Яндекс.Пробок», утром пятницы составила 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем было вчера, и на 2 балла больше обычного. При этом снегопада в городе не было, а дороги, судя по фото и видео автомобилистов, уже расчищены. Зато город подморозило, на дорогах образовалась гололедица — и посыпались ДТП.

На Невском проспекте, на светофоре перед улицей Александра Невского, Range Rover приехал в KIA Sorento, оставив для объезда одну полосу, пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Олеся. На перекрестке Гражданского проспекта и улицы Фаворского приличную пробку в сторону центра утром собрал замес из четырех машин.

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О ДТП на пересечении Смольной набережной и улицы Смольного сообщает очевидица Юля. Один из участников аварии остался стоять на перекрестке, а вторую легковую выкинуло в сугроб.

На выезде по Красносельскому шоссе из Пушкина водители сообразили на троих. Больше всего не повезло Ford Focus, отмечает очевидец. Еще трое, включая небольшой автобус, собрались в «паровозик» у дома 88 по проспекту Стачек.

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На проспекте Большевиков, у дома 19, перед перекрестком с улицей Дыбенко, столкнулись двое, но этого хватило, чтобы для проезда осталась лишь одна полоса, пишет Ирина. Одну из машин развернуло поперек дороги в среднем ряду.

А в Преображенском переулке камера засняла, как два водителя не смогли разъехаться на пустой дороге. Один, пропустив транспорт, стал разворачиваться с выезда, но не успел закончить маневр, как в него приехал следовавший по встречной полосе автомобиль.

Самыми загруженными улицами этого утра в Петербурге стали Приморский и Гражданский проспекты в сторону центра и проспект Славы — Народная улица к Московскому. Там пробки потянули на 8 баллов. Наиболее крупные пробки собрались:

  • в 9:07 на внутреннем кольце КАД — 13,8 км от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой;
  • в 8:03 на Колтушском шоссе, проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 9,2 км от поворота к логистическому складу до Якорной улицы;
  • в 8:27 на Приморском шоссе, Приморском проспекте и Ушаковской набережной — 5,9 км от Яхтенной улицы до Головинского моста;
  • в 9:39 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;
  • в 9:31 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста.

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Комментарии (9)

266198421
Согласен с предыдущим постом. Обочины завалены снегом. Ну и многие водилы мало адекватны. Носятся, как будто летом.
odpetrograd
Вы уверены что дороги освобождены от снега? Только что проехался по городу, обочины завалены везде кроме магистралей, видел много буксующих.
Kezevo
Все ездят как ошалелые! Из ряда с ряд еще кручем чем на сухом асфальте, каско творит с умами кредитных гуманоидов страшное...
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