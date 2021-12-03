Мороз и гололед. В Петербурге установилась настоящая зимняя погода

В последний день рабочей недели, 3 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге облачную с небольшими прояснениями погоду. Ночью было без существенных осадков, днем – снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный со скоростью 2-4 метра в секунду.



Температура воздуха в ночные часы опускалась до 10 – 12 градусов мороза, в течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе -4 … -6. На дорогах сохранится гололедица.

