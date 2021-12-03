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Мороз и гололед. В Петербурге установилась настоящая зимняя погода

Полноценная зима утвердилась в Петербурге. Пятничная погода обещает небольшой снег, мороз и гололедицу на дорогах.

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В последний день рабочей недели, 3 декабря, синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют в Петербурге облачную с небольшими прояснениями погоду. Ночью было без существенных осадков, днем – снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный со скоростью 2-4 метра в секунду.

Температура воздуха в ночные часы опускалась до 10 – 12 градусов мороза, в течение дня столбик термометра будет удерживаться на отметке в районе -4 … -6. На дорогах сохранится гололедица.

Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 743 мм ртутного столба. Влажность воздуха – около 90%.

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