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Посмотрите на реалистичного робота-гуманоида Ameca и попробуйте не испытать эффект «зловещей долины»

Британская компания Engineered Arts показала «самого продвинутого в мире» гуманоидного робота Ameca. Андроид появится на выставке CES 2022, которая состоится в начале января.

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Представители Engineered Arts опубликовали 3 декабря короткую видеозапись, благодаря которой можно частично судить о способностях человекоподобной разработки. Ameca обладает живой мимикой и плавными реалистичными движениями, а также активно взаимодействует со зрителями.

Автор: Engineered Arts / YouTube

Хотя робот снабжен искусственным интеллектом, бояться за судьбу человечества рано: напоминающий взрослого мужчину андроид пока еще не освоил навык ходьбы. Робота можно использовать в качестве «гвоздя программы» на развлекательном мероприятии или как платформу для тестирования систем ИИ и машинного обучения.

Ранее «Фонтанка» писала, что ученые из Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного робота-«черепахи» для подавления уличных беспорядков. Росгвардии он не понравился.

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Комментарии (2)

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Голосовать его научить, и дело в шляпе.
Жора__
Каждому свое! Кому-то искусственный интеллект, а кому-то разгон митингов!
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