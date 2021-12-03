Посмотрите на реалистичного робота-гуманоида Ameca и попробуйте не испытать эффект «зловещей долины»

Представители Engineered Arts опубликовали 3 декабря короткую видеозапись, благодаря которой можно частично судить о способностях человекоподобной разработки. Ameca обладает живой мимикой и плавными реалистичными движениями, а также активно взаимодействует со зрителями.
Автор: Engineered Arts / YouTube
Хотя робот снабжен искусственным интеллектом, бояться за судьбу человечества рано: напоминающий взрослого мужчину андроид пока еще не освоил навык ходьбы. Робота можно использовать в качестве «гвоздя программы» на развлекательном мероприятии или как платформу для тестирования систем ИИ и машинного обучения.
Ранее «Фонтанка» писала, что ученые из Кабардино-Балкарского научного центра РАН разработали проект гусеничного робота-«черепахи» для подавления уличных беспорядков. Росгвардии он не понравился.