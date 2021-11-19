Робота-«черепаху» для разгона толпы разработали учёные с Кавказа. Росгвардии не понравилось

«[Робот] сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной», — отмечает агентство со ссылкой на Роспатент. Обтекаемый корпус машины, напоминающий панцирь черепахи, позволит избежать увечий в толпе. По высоте робот будет доходить до пояса взрослого человека, но демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма, уверены северокавказские учёные. При этом отсутствие углов лишит нарушителей возможности ухватиться и перевернуть робота. Отмечается, что получить доступ к механизмам и даже элементам гусениц будет невозможно.

Робот-«черепаха» будет двух видов. Быстроходный «робот-оперативник» сможет разгоняться до 60 км в час, «рассекать» скопления людей, задерживать отдельных нарушителей сетками, пеной и «раздражающими веществами». Второй вариант — «робот-щитоносец». Он сможет устанавливать заграждения для разделения на части «бесчинствующей толпы» и блокировок прямых физических контактов с силовиками.





При этом механические «черепахи» на службе у правоохранительных органов смогут объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе «осиного» ПО, отмечается в сообщении.



Внешний вид робота некоторым наблюдателям показался комичным. «Изобретена черепаха Тортилла, разгоняющая Буратин», — написал в Facebook известный карикатурист Сергей Ёлкин.



Сотрудникам Росгвардии, чьи бойцы, в том числе, занимаются обеспечением порядка на массовых акциях, изобретение с Северного Кавказа пока не нужно. Ведомство Виктора Золотова не имеет отношения к созданию робота-«черепахи» для разгона демонстраций, заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.



«Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства», — отметили незаменимость своих живых бойцов в ведомстве.



Комментариев от МВД, чьи сотрудники также участвуют в разгонах несанкционированных акций, пока не поступало.

