FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Робота-«черепаху» для разгона толпы разработали учёные с Кавказа. Росгвардии не понравилось

Учёные из Кабардино-Балкарии разработали робота-«черепаху» для пресечения уличных беспорядков

6
Печать

Проект гусеничного робота-«черепахи» для подавления уличных беспорядков представили учёные Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Об этом 19 ноября сообщает РИА Новости.


«[Робот] сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной», — отмечает агентство со ссылкой на Роспатент.

Обтекаемый корпус машины, напоминающий панцирь черепахи, позволит избежать увечий в толпе. По высоте робот будет доходить до пояса взрослого человека, но демонстранты и случайные прохожие не получат механические травмы из-за выступов или углов механизма, уверены северокавказские учёные. При этом отсутствие углов лишит нарушителей возможности ухватиться и перевернуть робота. Отмечается, что получить доступ к механизмам и даже элементам гусениц будет невозможно.

Робот-«черепаха» будет двух видов. Быстроходный «робот-оперативник» сможет разгоняться до 60 км в час, «рассекать» скопления людей, задерживать отдельных нарушителей сетками, пеной и «раздражающими веществами». Второй вариант — «робот-щитоносец». Он сможет устанавливать заграждения для разделения на части «бесчинствующей толпы» и блокировок прямых физических контактов с силовиками.


При этом механические «черепахи» на службе у правоохранительных органов смогут объединяться в информационную сеть и действовать сообща на основе «осиного» ПО, отмечается в сообщении.

Внешний вид робота некоторым наблюдателям показался комичным. «Изобретена черепаха Тортилла, разгоняющая Буратин», — написал в Facebook известный карикатурист Сергей Ёлкин.

Сотрудникам Росгвардии, чьи бойцы, в том числе, занимаются обеспечением порядка на массовых акциях, изобретение с Северного Кавказа пока не нужно. Ведомство Виктора Золотова не имеет отношения к созданию робота-«черепахи» для разгона демонстраций, заявил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства», — отметили незаменимость своих живых бойцов в ведомстве.

Комментариев от МВД, чьи сотрудники также участвуют в разгонах несанкционированных акций, пока не поступало.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Maxi 555
Даже на мультик денег не хватило. Только на картинку. А вообще, разработка учёных Кабардино-Балкарии уже моветон.
тов
На иностранных форумах уже про своих таких обсуждают куда и как надо ударить, чтобы из робота на землю выпал аккумулятор.

И за конечности не хватать, потому что пальцы раздробит.
BrotherRabbit
Учёные из Кабардино-Балкарии молодцы.
Занимаются актуальной для страны темой.
Не какие-то там альтернативные источники энергии или переработка мусора. И даже не марсоход.
Робот для разгона толпы!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний