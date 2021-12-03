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Полиция нашла наглого грабителя, ломавшего дверь петербурженке из-за смешной суммы. В прошлый раз ему помог женский халат

Два дня потребовалось полицейским, чтобы отыскать подозреваемого в ограблении пенсионерки в Красногвардейском районе Петербурга. В этот раз он не стал маскироваться под соседку и унёс три тысячи рублей в качестве утешительного приза.

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Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, подозреваемого задержали накануне ночью у собственного дома на улице Коммуны, 44/1. Оперативники уголовного розыска доставили в отдел 30-летнего петербуржца.

По версии следствия, вечером 28 ноября он грабил 93-летнюю жительницу дома 3 по Окраинной улице. Пожилая женщина не поверила в незамысловатую легенду и отказалась впускать гостя. Тот выломал дверь, прошёлся по квартире и ушёл, забрав три тысячи рублей.

Удачливым задержанного не назвать, но уносил он и больше. В 2012 году вместе с опытным в отъёме чужого напарником злоумышленник наведался в квартиру к супружеской паре. Пока один держал нож у шеи мужа, второй доставал из сейфа наличные и украшения на 400 тысяч рублей.

Тогда в суде мужчина рассказал, что присмотрел квартиру с сейфом, работая торговым представителем. Первая попытка заполучить деньги провалилась — хозяев не оказалось дома. Ко второй он прикупил женский халат и платок, переоделся и вместе с напарником разыграл спектакль «Откройте! Трубу прорвало!». Украшения продали, наличные, как уверяют, им не достались: припрятанные на автозаправке деньги якобы кто-то унёс. Суд назначил за разбой 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новое дело мужчина получил по статье о грабеже. Он задержан на двое суток.

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Комментарии (2)

266093000
Надеюсь , что в этом халате он встретит 2022 год уже по новому казённому адресу .
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