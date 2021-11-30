Грабитель выломал дверь в квартиру 93-летней петербургской пенсионерки и похитил деньги с дивана

Полиция Красногвардейского района ищет наглого грабителя, который средь белого дня выломал дверь в квартиру недоверчивой старушки.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, накануне около часа ночи в полицию позвонила 93-летняя жительница дома 3 по улице Окраинной. Она сообщила, что пережила налет с выбиванием двери. По предварительной информации, неизвестный стал звонить в квартиру пенсионерки 28 ноября около семи вечера. Он требовал открыть ему и позвонить соседям. Но женщина благоразумно отказалась. Тогда мужчина выбил дверь, прошел в комнату и забрал с дивана три тысячи рублей. После чего просто ушел.
Полицейские подняли видео с уличных камер и камер внутри дома и составили ориентировку на злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».