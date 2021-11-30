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Грабитель выломал дверь в квартиру 93-летней петербургской пенсионерки и похитил деньги с дивана

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Полиция Красногвардейского района ищет наглого грабителя, который средь белого дня выломал дверь в квартиру недоверчивой старушки.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, накануне около часа ночи в полицию позвонила 93-летняя жительница дома 3 по улице Окраинной. Она сообщила, что пережила налет с выбиванием двери. По предварительной информации, неизвестный стал звонить в квартиру пенсионерки 28 ноября около семи вечера. Он требовал открыть ему и позвонить соседям. Но женщина благоразумно отказалась. Тогда мужчина выбил дверь, прошел в комнату и забрал с дивана три тысячи рублей. После чего просто ушел.

Полицейские подняли видео с уличных камер и камер внутри дома и составили ориентировку на злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Комментарии (6)

angel of death
двери металлические ставить надо, а не деревянные, чтобы не могли выбить всякие уроды
266609970
Пережила налет... бабушка здорова?
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