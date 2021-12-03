Рогозин рассказал, как МКС будет уклоняться от обломков американской ракеты

Маневр уклонения МКС от обломков американской ракеты запланирован на 10:58 мск 3 декабря. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



«Предварительно 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска — 19.05.1994)», — написал он.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с МКС в пятницу и подлетит к ней на 5,4 км. На тот момент решение о необходимости маневра уклонения станции принято еще не было.

