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Рогозин рассказал, как МКС будет уклоняться от обломков американской ракеты

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Маневр уклонения МКС от обломков американской ракеты запланирован на 10:58 мск 3 декабря. Об этом сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска — 19.05.1994)», — написал он.

Напомним, ранее в Роскосмосе сообщили, что фрагмент американской ракеты Pegasus сблизится с МКС в пятницу и подлетит к ней на 5,4 км. На тот момент решение о необходимости маневра уклонения станции принято еще не было.

В ноябре о случаях сближения МКС с космическим мусором сообщалось трижды. В частности, мимо станции пролетел фрагмент китайского спутника. Российскому экипажу пришлось прятаться от мусора на корабле «Союз».

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Комментарии (5)

Ded Esoxer
Насколько я помню, нашим космонавтам пришлось прятаться от обломков нашего же спутника, взорванного нами же.
Never_Mind
Именно американской? Какой сколеновставно-поцреотичный маневр! Глубинно-сермяжному народу ака "ватники" должно быть понятно, что кругом/враги у нас появились даже в космосе!
Serg_I
Ещё немного - и МКС будет летать в пилотируемом режиме!
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