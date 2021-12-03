Причудливые штормы и яркий спутник. NASA показало фотографии Юпитера и Ио

NASA опубликовало фотографии Юпитера и его спутника Ио, запечатленные зондом «Юнона». Он пролетел совсем близко к планете, сообщает 2 декабря Forbes.
На снимках крупным планом запечатлены разноцветные облака, циклоны и штормы Юпитера, снятые с высоты 4200 километров. Также на фото попал вулканический спутник планеты Ио.
По данным Forbes, «Юнона» стоит 1,1 млрд долларов. Зонд прислал изображения в 38-й раз — с расстояния 780 млн километров от Земли. На орбиту Юпитера он вышел в 2016 году, спустя почти пять лет после запуска.
Зонд «Юнона» оснащён аппаратурой для выяснения сведений об атмосфере, магнитосфере и гравитации на Юпитере. Микроволновый радиометр, способный проникнуть на 550 километров вглубь облаков, должен будет исследовать нижние слои атмосферы и узнать процент содержания воды и аммиака. Ожидается, что прибор выяснит, насколько глубоко заходит циркуляция атмосферы, обнаруженная ранее зондом «Галилео». Это позволит узнать о процессе формирования планеты. Ранее внутренние слои атмосферы Юпитера было невозможно изучить существующими методами наблюдения.