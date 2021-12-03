Причудливые штормы и яркий спутник. NASA показало фотографии Юпитера и Ио

NASA опубликовало фотографии Юпитера и его спутника Ио, запечатленные зондом «Юнона». Он пролетел совсем близко к планете, сообщает 2 декабря Forbes.



На снимках крупным планом запечатлены разноцветные облака, циклоны и штормы Юпитера, снятые с высоты 4200 километров. Также на фото попал вулканический спутник планеты Ио.