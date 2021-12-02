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В Пушкине локализовали пожар с номером 1БИС, охвативший гаражи с грузовиками

На Саперной улице в Пушкинском районе Петербурга локализовали пожар, рассказали вечером 2 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Огонь охватил шесть боксов для машин на площади 300 квадратных метров.

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Сообщалось, что внутри боксов «горят по всей площади» три грузовика марки «Фрэдлайнер». О пожаре стало известно в 20:11, в 21:22 ему присвоили номер 1БИС, а к 23:00 смогли локализовать.

Сведений о пострадавших нет. К тушению привлекли 5 единиц техники и 23 спасателя.

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