В Пушкине локализовали пожар с номером 1БИС, охвативший гаражи с грузовиками

Сообщалось, что внутри боксов «горят по всей площади» три грузовика марки «Фрэдлайнер». О пожаре стало известно в 20:11, в 21:22 ему присвоили номер 1БИС, а к 23:00 смогли локализовать.



Сведений о пострадавших нет. К тушению привлекли 5 единиц техники и 23 спасателя.

