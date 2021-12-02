Сообщение о возгорании поступило в 20:11, в 21.22 пожару присвоили номер 1БИС. Внутри боксов находятся три грузовика марки «Фрэдлайнер», они горят «по всей площади». Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В ликвидации возгорания принимают участие 5 единиц техники и 23 спасателя.
В Пушкине по номеру 1БИС тушат гаражи с грузовиками
На Саперной улице в Пушкинском районе Петербурга горят шесть боксов для машин на площади в 300 квадратных метров. Об этом вечером 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 20:11, в 21.22 пожару присвоили номер 1БИС. Внутри боксов находятся три грузовика марки «Фрэдлайнер», они горят «по всей площади». Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В ликвидации возгорания принимают участие 5 единиц техники и 23 спасателя.