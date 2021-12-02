«Отопление есть, но неполное, вода горячая, но не очень». УК спорит с петербуржцами о том, что такое мороз

Жители дома 12 по Железнодорожному переулку жалуются, что мерзнут уже сутки. Как рассказала «Фонтанке» 2 декабря читательница, в доме нет отопления и горячей воды.



«На улице мороз. Звоним везде. Реакции нет. В аварийку звоним, не приезжает. На вопрос, где аварийка, честно говорят — мы не знаем», — поделилась петербурженка.



В диспетчерской ЖК «Золотая середина» «Фонтанке» рассказали, что проблема кроется в неработающем котле. Там отметили, что полного отключения нет — батареи якобы нагреты до 20 градусов.

