«Отопление есть, но неполное, вода горячая, но не очень». УК спорит с петербуржцами о том, что такое мороз

Жители дома 12 по Железнодорожному переулку жалуются, что мерзнут уже сутки. Как рассказала «Фонтанке» 2 декабря читательница, в доме нет отопления и горячей воды.
«На улице мороз. Звоним везде. Реакции нет. В аварийку звоним, не приезжает. На вопрос, где аварийка, честно говорят — мы не знаем», — поделилась петербурженка.
В диспетчерской ЖК «Золотая середина» «Фонтанке» рассказали, что проблема кроется в неработающем котле. Там отметили, что полного отключения нет — батареи якобы нагреты до 20 градусов.
«Из двух котлов работает один.Отопление есть, но неполное, горячая вода тоже есть, но не очень горячая. Ситуация не аварийная, один сетевой насос сломался, его сегодня сняли, починили, завтра подключат. Ситуация некритичная, есть критичные люди», — комментируют в диспетчерской.
Читательница «неполную теплоту» отрицает: говорит, что «все холодное», причем по всему дому.
«Батареи холодные по всему дому. Во всех квартирах. А управляющая и диспетчер боятся огласки. Это по их вине случилось. Не уследили. Аварийка им звонила днём, тоже говорят, что все хорошо у нас», — уверяет она.
Отметим, за дом отвечает УК «СЛ-сервис» (группа управляющих компаний «Эрмитаж»).