Директора финансовой пирамиды, в которую инвестировала Волочкова, отправили под домашний арест

Директор инвестиционной компании QBF Владимир Пахомов отправлен под домашний арест. Такое решение 2 декабря принял Тверской суд Москвы.



Следователь просил заключить Пахомова под стражу, однако суд отказал. Его обвиняют в хищении более чем 1 млрд рублей под видом оказания брокерских услуг, уточнил источник ТАСС.



Ранее по этому делу в Петербурге задержали руководителя регионального офиса QBF, 31-летнего Алексея Голубева. Потерпевшими признаны около 500 человек, но на деле их может быть гораздо больше. Среди них могут быть высокопоставленные лица — министры, священнослужители, генералы и топ-менеджеры. На пропажу примерно 2 млн рублей пожаловалась балерина Анастасия Волочкова.

