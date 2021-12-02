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Директора финансовой пирамиды, в которую инвестировала Волочкова, отправили под домашний арест

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Директор инвестиционной компании QBF Владимир Пахомов отправлен под домашний арест. Такое решение 2 декабря принял Тверской суд Москвы.

Следователь просил заключить Пахомова под стражу, однако суд отказал. Его обвиняют в хищении более чем 1 млрд рублей под видом оказания брокерских услуг, уточнил источник ТАСС.

Ранее по этому делу в Петербурге задержали руководителя регионального офиса QBF, 31-летнего Алексея Голубева. Потерпевшими признаны около 500 человек, но на деле их может быть гораздо больше. Среди них могут быть высокопоставленные лица — министры, священнослужители, генералы и топ-менеджеры. На пропажу примерно 2 млн рублей пожаловалась балерина Анастасия Волочкова.

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Комментарии (3)

ДуремарСПб.
Других новостей читатель у Фогтанки для тебя нет.
lamer
Что же за министры и топ-менеджеры такие, чтоб на фуфле влипнуть? Ну ладно Настя, та раскорякой своей думает, а эти????
Денеб
Как говаривал Николай Степанович Гумилёв об одной персоне мужского пола: "Не всякий может так показать свой ум, как он - свою глупость". Настя просто несравненна в демонстрации абсолютной, химически чистой глупости. Своего рода талант. Одним этим она представляет собой интерес для науки...
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