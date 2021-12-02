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«Позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди стоят в пробках». В Янино заметили копытных наблюдателей

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На въезде в Янино водители заметили неожиданных пешеходов. Вдоль дороги вечером 2 декабря прогуливались лоси.

Кадры с животными опубликовал в группе «Наше Янино» один из очевидцев. На видео трое лосей бодро идут рядком по обочине, а водитель провожает их комплиментами: «Гуляют, красавчики!»

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

«Один лось позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди, разумнейшие существа на планете, стоят в пробках диких», — пошутили в комментариях.

«Фонтанка» писала, что с начала осени на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области произошло уже около десятка ДТП с лосями. Как правило, аварии приводят к гибели животных.

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Комментарии (4)

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.... а им там есть где гулять между ЗСД и промзоной ?
265055770
Лоси смотрели на баранов
ДуремарСПб.
Оставьте лосей в покое,фанаты Рашкина))
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