«Позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди стоят в пробках». В Янино заметили копытных наблюдателей

Кадры с животными опубликовал в группе «Наше Янино» один из очевидцев. На видео трое лосей бодро идут рядком по обочине, а водитель провожает их комплиментами: «Гуляют, красавчики!»

«Один лось позвал знакомых лосей, чтобы показать, как люди, разумнейшие существа на планете, стоят в пробках диких», — пошутили в комментариях.



«Фонтанка» писала, что с начала осени на федеральных трассах Петербурга и Ленинградской области произошло уже около десятка ДТП с лосями. Как правило, аварии приводят к гибели животных.

