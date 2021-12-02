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В Ленобласти обновилось антиковидное постановление. Рассказываем, что меняется со 2 декабря

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В Ленинградской области внесены изменения в постановление № 573 от 13 августа 2020 года о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Документ с внесенными в него дополнениями опубликован вечером 2 декабря на сайте губернатора и правительства 47-го региона.

Согласно постановлению, со 2 декабря фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды. Также теперь не нужно будет предварительно записываться на тренировки в фитнес-центры.

Разрешаются мероприятия при наличии у участников антиковидных документов, но при участии более 50 человек потребуется согласование Роспотребнадзора. Ночные клубы и дискотеки теперь могут работать, но строго с 06:00 до 23:00 и при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста.

Кроме этого, паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты начиная со 2 декабря будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних 6 месяцев) 95 % сотрудников.

Ранее «Фонтанка» писала, что правительство Петербурга увеличило максимальную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях — город согласовал 50-процентную заполняемость стадионов и арен.

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