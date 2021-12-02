В Ленобласти обновилось антиковидное постановление. Рассказываем, что меняется со 2 декабря

В Ленинградской области внесены изменения в постановление № 573 от 13 августа 2020 года о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Документ с внесенными в него дополнениями опубликован вечером 2 декабря на сайте губернатора и правительства 47-го региона.



Согласно постановлению, со 2 декабря фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета могут не требовать у посетителей QR-коды. Также теперь не нужно будет предварительно записываться на тренировки в фитнес-центры.

