Посещаемость спортивных событий в Петербурге увеличили до 50 процентов

Смольный увеличил максимальную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях. Как сообщил 1 декабря вице-губернатор Борис Пиотровский, город согласовал 50-процентную заполняемость стадионов и арен.
«Это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую ещё больше людей! Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур-арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50%-й заполняемостью площадок», — заявил Пиотровский.
Он также добавил, что при этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.