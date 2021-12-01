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Посещаемость спортивных событий в Петербурге увеличили до 50 процентов

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Смольный увеличил максимальную заполняемость трибун на спортивных мероприятиях. Как сообщил 1 декабря вице-губернатор Борис Пиотровский, город согласовал 50-процентную заполняемость стадионов и арен.

«Это значит, что матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею смогут посмотреть вживую ещё больше людей! Это также относится к матчам «Зенита» на «Газпром Арене», матчам волейбольного и баскетбольного клубов «Зенит» на «Сибур-арене», чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам «АСА 113», «Финалу четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50%-й заполняемостью площадок», — заявил Пиотровский.

Он также добавил, что при этом сохраняются все действующие ограничения — на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

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Комментарии (4)

Владислав М
Это типа чтобы владельцы кукодов побольше разносили омикрон?
Или просто чиновники наконец поняли, что их запреты сделали спорт убыточным?
Cveta
Как анекдот - когда во всем мире ужесточают, абы чего не вышло, у нас послабляют.
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