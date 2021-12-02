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«Бережем ваше здоровье и ваши деньги». Антиковидная дружина из студентов вышла в первый рейд по метро Петербурга

Студенты СЗИУ РАНХиГС объединились в антиковидную дружину и вышли в свой первый рейд по метро Петербурга.

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Начали 2 декабря со станции метро «Обводный канал». Вот как это было.

Как ранее писала «Фонтанка», задача дружины — делать замечания антимасочникам, чтобы те носили маски и делали это правильно, а также призывать людей к вакцинации. Декан вуза Олег Кузин еще в октябре заявлял, что студенты готовятся к таким рейдам и прививаются в том числе ради них.

Определить антиковидную дружину в метро легко. Их эмблемой служит красное сердце с белым крестом. Значки с ней они носят на видном месте — одежде или сумках. Также студенты РАНХиГС раздают в метро печатную продукцию вуза с призывом вакцинироваться.

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Комментарии (18)

graail
Спецы из них в народное хозяйство выдут хреновые, но проверяльщики отличные.
a.159753123
Надо к ним казаков приставить. С нагайками и чубАми. Все при деле будут.
266332656
Вот заняться не чем. В поле картошку копать бы ездили и то пользы больше, чем праздно болтаться, посмотреть так сами студенты в большинстве своём и без масок.
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