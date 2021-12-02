«Бережем ваше здоровье и ваши деньги». Антиковидная дружина из студентов вышла в первый рейд по метро Петербурга

Начали 2 декабря со станции метро «Обводный канал». Вот как это было.

Как ранее писала «Фонтанка», задача дружины — делать замечания антимасочникам, чтобы те носили маски и делали это правильно, а также призывать людей к вакцинации. Декан вуза Олег Кузин еще в октябре заявлял, что студенты готовятся к таким рейдам и прививаются в том числе ради них.



Определить антиковидную дружину в метро легко. Их эмблемой служит красное сердце с белым крестом. Значки с ней они носят на видном месте — одежде или сумках. Также студенты РАНХиГС раздают в метро печатную продукцию вуза с призывом вакцинироваться.