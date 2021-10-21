«В вагоне работает студенческий антиковидный патруль»: студенты Петербурга объединяются в дружины против антипрививочников

Дружинники будут подходить к людям на улице и в общественном транспорте, просить поправить маски и вакцинироваться. Они уже попросили помощи у полиции — на случай конфликтных ситуаций с горожанами и гостями города. Декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин с коллегами решили, что для того, чтобы вступить в дружину, сам студент должен быть полностью привит.

Письмо с призывом учащихся вступать в ряды добровольцев, чтобы следить за соблюдением в городе антиковидных правил разослал 20 октября студсовет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, сообщает пресс-служба университета.

«На улицы они выйдут совсем скоро — они сами в этом заинтересованы. Сейчас необходимость носить маски в метро, например, объявляет механический голос. Я же вижу это так, что живой голос будет звучать в вагонах и произносить следующее: «Уважаемые граждане, в вагоне работает студенческий антиковидный патруль. Огромная просьба надеть маски или поправить, если они неправильно надеты», — комментирует Олег Кузин.

В вузе уверены, что доброе слово подействует на горожан. А в случае конфликтов руководство надеется на помощь полиции и крепких курсантов из военных училищ. Как только дружины будут сформированы, руководство обратится в правоохранительные органы с просьбой о сопровождении групп.

«Студенты не могут применять карательные меры и штрафы собирать они тоже не будут. Только доброе слово. Карательные меры — это к правоохранительным органам. Крепкие курсанты военных училищ нам тоже нужны — чтобы просветительской работой занимались не только девушки», — добавил декан факультета социальных технологий.