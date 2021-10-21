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«В вагоне работает студенческий антиковидный патруль»: студенты Петербурга объединяются в дружины против антипрививочников

Учащиеся петербургских вузов будут ходить группами и призывать прохожих вакцинироваться и носить маски.

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Письмо с призывом учащихся вступать в ряды добровольцев, чтобы следить за соблюдением в городе антиковидных правил разослал 20 октября студсовет факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, сообщает пресс-служба университета.

Дружинники будут подходить к людям на улице и в общественном транспорте, просить поправить маски и вакцинироваться. Они уже попросили помощи у полиции — на случай конфликтных ситуаций с горожанами и гостями города. Декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин с коллегами решили, что для того, чтобы вступить в дружину, сам студент должен быть полностью привит.

«На улицы они выйдут совсем скоро — они сами в этом заинтересованы. Сейчас необходимость носить маски в метро, например, объявляет механический голос. Я же вижу это так, что живой голос будет звучать в вагонах и произносить следующее: «Уважаемые граждане, в вагоне работает студенческий антиковидный патруль. Огромная просьба надеть маски или поправить, если они неправильно надеты», — комментирует Олег Кузин.

В вузе уверены, что доброе слово подействует на горожан. А в случае конфликтов руководство надеется на помощь полиции и крепких курсантов из военных училищ. Как только дружины будут сформированы, руководство обратится в правоохранительные органы с просьбой о сопровождении групп.

«Студенты не могут применять карательные меры и штрафы собирать они тоже не будут. Только доброе слово. Карательные меры — это к правоохранительным органам. Крепкие курсанты военных училищ нам тоже нужны — чтобы просветительской работой занимались не только девушки», — добавил декан факультета социальных технологий.

Эмблемой дружины станет красное сердце с белым крестом. В РАНХиГС также планируют раздавать в общественных местах печатную продукцию вуза с призывом вакцинироваться.

«У нас есть газета «Просто», сейчас ее тираж 500 экземпляров. Она будет полностью посвящена профилактике COVID-19. Мы увеличим ее тираж и будем раздавать ее в метро, электричках», — рассказал Олег Кузин.

Предполагается, что ради профилактики COVID-19 в городе тираж студгазеты «Просто» будет увеличен в 10 раз. К просветительской работе студенты приступят уже в ближайшее время — пока что инициаторы проводят набор полностью привитых добровольцев.

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Комментарии (23)

efela
Новые Хрюши-Стопавтохамы?
А13579
Ковид плохо распространяется? Теперь ещё и эти будут ходить, заразу разносить.
kоt-obormot
Ну вот и до Хунвейбинов дело дошло.
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