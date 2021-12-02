«Ну раз не согласен, тогда в камеру». Петербургский предприниматель рассказал, как оказался в полиции без штанов

«Мы с другом в районе восьми вечера возвращались с тренировки по теннису. По пути мы зашли в бар, выпили пару бокалов пива и выдвинулись в сторону дома, оба мы живем на Петроградке. На Большой Зелениной нас остановил экипаж, говорят: «Да вы пьяные, поехали с нами». Мы возразили, но нас все равно доставили в отдел. До дома я не дошел буквально 700 метров», — пояснил Никита.

В отделе на обоих жителей Петроградской стороны составили протоколы за появление пьяными в общественном месте. Друг предпринимателя оставил под ним свой автограф, а Никита проявил юридическую грамотность, гражданскую позицию и наотрез отказался.



«Собственно, из-за этого отказа и начался весь этот сыр-бор. Мне сказали: «Тогда будешь сидеть тут». Я у них спросил, откуда они вообще знают, что я пьяный. Поехали на медосвидетельствование, я надул 0,6 промилле. Они мне говорят: «Вот же, есть алкоголь». Я им: «Да, но правонарушения я никакого не совершал». Они мне: «Ну раз не согласен, тогда в камеру. Задерживаем тебя на 48 часов, будешь сидеть», — вспомнил петербуржец.

По правилам, в камеру задержанные отправляются без шнурков. На спортивках Никиты шнурок был вшитым, мужчине предложили два варианта развития событий: остаться в трусах или посредством ножниц избавиться от веревочки. Задержанный решил, что штаны ему еще пригодятся в будущем, и пошел сидеть в исподнем. Адвокату он позвонить не смог, так как в отделе ему не дали зарядку для телефона, а наизусть номер знакомого защитника он не помнил. Дома места не находили жена и ребенок Никиты, но освободившийся друг все же принес им неприятную новость. Позже в отдел приехал адвокат, и задержанного отпустили.

