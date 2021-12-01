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Полиция выплатит петербуржцу смешную сумму за сутки в отделе без штанов

Смольнинский районный суд рассмотрел исковое заявление жителя Петербурга Никиты Карманова, который пытался взыскать с главка полиции и МВД РФ более миллиона рублей за унижение.

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Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, в конце января Карманова привлекли к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте. Петроградский суд, впрочем, постановление отменил и прекратил производство. Сам Карманов был задержан и доставлен в отдел полиции 27 января, а вышел через сутки. Всё это время он провел в изоляторе без штанов, так как их у него отобрали из-за вшитого шнурка.

Карманов просил взыскать с ответчиков солидарно убытки в 55 000 рублей, моральный вред в 1 000 000 рублей, госпошлину в 2 150 рублей.

Суд требования удовлетворил частично, взыскав с МВД РФ за счет казны расходы на защитника и представителя в размере 35 000 рублей, госпошлину в 2 150 рублей и моральный вред в 2 000 рублей.

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Комментарии (5)

265055770
Что такое "убытки" в 55 тысяч? Недополученная прибыль?
angel of death
так пусть обжалует в ЕСПЧ, и там получит нужную сумму, т.к. ему присудят пару десятков тысяч евро - то на то и выйдет =)
а вообще, когда вернут систему вытрезвителей? =)
aprahka
А его там шваброй ни того?
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