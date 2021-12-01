Полиция выплатит петербуржцу смешную сумму за сутки в отделе без штанов

Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, в конце января Карманова привлекли к административной ответственности за появление пьяным в общественном месте. Петроградский суд, впрочем, постановление отменил и прекратил производство. Сам Карманов был задержан и доставлен в отдел полиции 27 января, а вышел через сутки. Всё это время он провел в изоляторе без штанов, так как их у него отобрали из-за вшитого шнурка.



Карманов просил взыскать с ответчиков солидарно убытки в 55 000 рублей, моральный вред в 1 000 000 рублей, госпошлину в 2 150 рублей.

