«Бензина нет». На Курилах закончилось топливо для гражданских

«На островах Итуруп и Кунашир в наличии имеется дизельное топливо, бензина нет. На Итурупе поступление ближайшей партии топлива ожидается до 18 декабря. На Кунашир бензин должны будут завезти через два-три дня. Автомобили спецслужб во всех районах обеспечены необходимым топливом», — сообщили изданию в пресс-службе регионального минэнерго, отметив, что бензин отпускается только спецтранспорту.

На АЗС на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан закончился бензин, сообщает 2 декабря « Коммерсантъ ». Местные власти признали проблему, пообещав её решить к середине декабря.

Кризис объясняют непогодой во Владивостоке, откуда на острова поставляются ГСМ, а также ремонтом судна «Русский Восток», которое возит топливо.

Сами островитяне объяснили изданию перебои с топливом и иногда с продуктами питания ростом населения.

«Из-за восстановления военного присутствия и строек социальных и рыбопромышленных объектов спрос на продукты и топливо близок к предельным возможностям существующих транспортных схем. И любой сбой, вызванный погодой или техническими неполадками, сразу приводит к таким проблемам», — рассказали «Коммерсанту» местные жители.

Ранее 2 декабря стало известно, что Минобороны развернуло на Курилах очередную партию противокорабельных ракетных комплексов «Бастион».

«Россия вольна размещать на своей территории те объекты, и в тех районах страны, которые считает целесообразными. Это наше суверенное право», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.