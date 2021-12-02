Минздрав: Сертификаты о перенесенном COVID-19 теперь действуют год

В России сертификаты о перенесенном COVID-19 теперь действуют год с даты выздоровления, а не шесть месяцев, как было раньше. Об этом 2 декабря РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», – сказал он.

