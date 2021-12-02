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Минздрав: Сертификаты о перенесенном COVID-19 теперь действуют год

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В России сертификаты о перенесенном COVID-19 теперь действуют год с даты выздоровления, а не шесть месяцев, как было раньше. Об этом 2 декабря РИА Новости заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», – сказал он.

Ранее сертификат переболевшего выдавался на шесть месяцев. 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что срок их действия должен составлять год. Глава государства предложение поддержал.

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