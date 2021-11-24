Голикова: Сертификат для переболевших ковидом должен действовать год, а не полгода

В России предлагают продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.



«Мы совместно с нашими учеными и экспертами… подробно обсуждали вопрос о повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода», — сказала Голикова.



Она отметила, что доля повторно переболевших составляет 0,74%. При этом тем, кто перенес заболевание, все равно рекомендуют делать прививку спустя шесть месяцев.

