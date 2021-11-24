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Голикова: Сертификат для переболевших ковидом должен действовать год, а не полгода

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В России предлагают продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом до года. Об этом 24 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Мы совместно с нашими учеными и экспертами… подробно обсуждали вопрос о повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас это полгода», — сказала Голикова.

Она отметила, что доля повторно переболевших составляет 0,74%. При этом тем, кто перенес заболевание, все равно рекомендуют делать прививку спустя шесть месяцев.

Владимир Путин идею поддержал.

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Комментарии (7)

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Опять она методичку плохо читает...ВОЗ же сказал - ку-ар коды нужно обновлять раз в полгода!
shutnik78
ой, спасибо благодетельница!!! ну надо же с барского плеча для челяди такой подгон...
Gilka
🤔 повторно болеет менее процента, но вы все равно колитесь. объясните кто-нибудь, для чего?
или перефразирую. вероятность заболеть повторно - менее процента, а какая вероятность получить осложение после прививки? мне почему-то кажется, что больше, к тому же долговременные последствия совсем неочевидны.
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