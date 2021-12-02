Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» пока не добрался до России

Глава группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора допустил появление в России новой вариации коронавируса.



«Штамм «омикрон» официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций», — цитирует 2 декабря заявление Камиля Хафизова «Интерфакс».



По его словам, вероятность того, что новая вариация доберется до России, высока. Ученый отметил, что «особых сомнений» у него по этому поводу нет. Хафизов добавил, что главный вопрос в том, когда это произойдет.

