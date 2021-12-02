Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» пока не добрался до России

Глава группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора допустил появление в России новой вариации коронавируса.
«Штамм «омикрон» официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций», — цитирует 2 декабря заявление Камиля Хафизова «Интерфакс».
По его словам, вероятность того, что новая вариация доберется до России, высока. Ученый отметил, что «особых сомнений» у него по этому поводу нет. Хафизов добавил, что главный вопрос в том, когда это произойдет.
При этом глава группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора рассказал, что ведомство уже активизировало работу по тестированию россиян, которые приезжают из других стран.
Ранее о скором появлении «омикрона» в России говорил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Эксперт считает, что новая разновидность может вытеснить доминирующий в стране штамм «дельта».