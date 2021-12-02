FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» пока не добрался до России

6
Печать

Глава группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Роспотребнадзора допустил появление в России новой вариации коронавируса.

«Штамм «омикрон» официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций», — цитирует 2 декабря заявление Камиля Хафизова «Интерфакс».

По его словам, вероятность того, что новая вариация доберется до России, высока. Ученый отметил, что «особых сомнений» у него по этому поводу нет. Хафизов добавил, что главный вопрос в том, когда это произойдет.

При этом глава группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора рассказал, что ведомство уже активизировало работу по тестированию россиян, которые приезжают из других стран.

Ранее о скором появлении «омикрона» в России говорил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Эксперт считает, что новая разновидность может вытеснить доминирующий в стране штамм «дельта».

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

James Cook
Омикрон не добрался, но вы колитесь
olla
И дальше будем слушать сказку : "Первый случай заболевания Миккимаусом-19 нашли у человека, который был полностью проткнут от Крокозяблика-19, но посетил Африку, съел летучую мышь и не сделал ревакцинацию пивом и водкой , поэтому дал положительный результат на "Шрека, который живет на крыше" , к счастью, у него легкие симптомы и он находится на карантине с кастрюлей на голове")
Cвифт
(с) Россиянам порекомендовали меньше смотреть новости про пандемию коронавируса нового типа. Такой совет дали в Роспотребнадзоре. В ведомстве считают, что такие сообщения могут негативно сказываться на психологическом состоянии соотечественников.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1