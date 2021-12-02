Два торопливых водителя встретились, стряхнули снег и собрали пробку на перекрестке Науки и Гражданского

Движение на одном из крупных перекрестков Калининского района Петербурга серьезно затруднило ДТП. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.
Авария произошла в 11:27 2 декабря на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как черный седан, уже выехавший на перекресток по Гражданскому проспекту, ждет возможности его пересечь. Водитель пропускает трамвай и начинает движение, следующий за трамваем автомобиль притормаживает, позволяя ему проехать. В этот момент по соседней полосе проспекта Науки на перекресток выезжает красная машина, и они с седаном встречаются нос к носу. От удара с красной даже слетает не счищенный снег.
«Фонтанка.ру»
В результате участники ДТП перекрыли по две полосы на обоих проспектах, изрядно затруднив проезд. По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке плотное, особенно сильная пробка скопилась на проспекте Науки со стороны Тихорецкого проспекта. На Гражданском тоже затор, но поменьше — от улицы Верности до перекрестка с Науки.