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Усатый, полосатый и гуляет сам по себе. В Хабаровском крае заметили амурского тигренка без матери

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На заснеженной дороге в районе имени Лазо Хабаровского края заметили краснокнижного амурского тигренка без матери. Видеозапись встречи 2 декабря появилась в Telegram-канале Центра «Амурский тигр».

«На вид малышу месяцев 8–10. В таком возрасте они любопытны и неопытны и могут достаточно долго гулять без сопровождения матери-тигрицы. Это при идеальных обстоятельствах», — отметили в организации.

Охотнадзор проверяет место съемки, поскольку в ареале тигра, в том числе из-за непростых погодных условий, сложилась неблагоприятная ситуация с кормовой базой.

Специалисты удостоверятся, что тигренок покинул территорию, примыкающую к дороге, и рядом находится его мать.

Амурский тигр — один из наиболее редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. На осень 2021 года общая численность этих животных в России чуть превышает 600 особей.

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